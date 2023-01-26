“ميتا” تعتزم السماح لترامب بالعودة إلى “فيسبوك” و”إنستغرام”





أعلنت شركة ميتا العملاقة، الأربعاء، أنها تعتزم السماح قريباً بإعادة تفعيل حسابي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام”، بعد عامين من حظره، في أعقاب اعتداء أنصاره عام 2021 على مبنى الكابيتول.

وقال رئيس “ميتا” للشؤون الدولية، نيك كليغ، في بيان: “سنعيد تفعيل حسابي السيد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة”.

وذكرت الشركة أنه “إذا نشر ترامب مزيداً من الانتهاك للمحتوى، سيُزال المحتوى، وسيُعلَّق الحساب لمدة تراوح بين شهر وسنتين، اعتماداً على خطورة الانتهاك”.

أعلنت شركة ميتا العملاقة، الأربعاء، أنها تعتزم السماح قريباً بإعادة تفعيل حسابي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام”، بعد عامين من حظره، في أعقاب اعتداء أنصاره عام 2021 على مبنى الكابيتول.

وقال رئيس “ميتا” للشؤون الدولية، نيك كليغ، في بيان: “سنعيد تفعيل حسابي السيد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة”.

وذكرت الشركة أنه “إذا نشر ترامب مزيداً من الانتهاك للمحتوى، سيُزال المحتوى، وسيُعلَّق الحساب لمدة تراوح بين شهر وسنتين، اعتماداً على خطورة الانتهاك”.

وفي أول تعليق له، قال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال إن “منع رئيس أميركي من استخدام فيسبوك لا ينبغي أن يحصل مجدداً”. ولم يكن من الواضح متى أو إن كان ترامب الذي أعلن ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة يرغب بالعودة إلى المنصتين.

لكن الملياردير البالغ 76 عاماً ادعى بطريقة تنطوي على الكثير من التبجح أن تغييبه أدى إلى خسارة “فيسبوك” مليارات الدولارات من قيمته.

حظرت “فيسبوك” ترامب بعد يوم من تمرد 6 يناير/كانون الثاني 2021، عندما حاولت مجموعة من أنصاره منع تنصيب جو بايدن رئيساً، باقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.

وكان نجم تلفزيون الواقع السابق وقطب العقارات قد أمضى أسابيع في الترويج لمزاعم بأن الانتخابات الرئاسية سُرقت منه، ولاحقاً حوكم بتهمة التحريض على أعمال الشغب.

وسبف أن وجّه محاميه، سكوت غاست، رسالة إلى شركة ميتا، يطلب فيها عقد اجتماع لمناقشة “إعادة ترامب الفورية للمنصة” التي يبلغ عدد متابعيه عليها 34 مليوناً، باعتبار أن وضعه كمنافس رئيسي على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة يبرر إنهاء الحظر. وكتب غاست: “نعتقد أيضا أن الحظر المستمر يعد جهداً متعمداً من قبل شركة خاصة لإسكات الصوت السياسي” لترامب.

ويعود بعض الفضل في فوز ترامب المفاجئ، في الانتخابات الرئاسية عام 2016، إلى تأثيره الهائل على وسائل التواصل الاجتماعي.

أعاد مالك شركة تويتر الجديد، إيلون ماسك، أيضاً تفعيل حساب ترامب على المنصة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أيام من إعلان الرئيس السابق قراره الترشح للرئاسة، لكنه لم ينشر أي تغريدة حتى الآن.

العربي الجديد