بالصورة.. رجل أعمال ينفق 2 مليون دولار سنويًا ليبدو بعمر 18 عامًا.. وهذا مايفعله





يسعى كثيرون إلى الحفاظ على شبابهم وحيويتهم رغم تقدم العمر بهم، فيحاولون بشتى الطرق الحفاظ على مظهرهم قدر الإمكان دون أي علامة تشير إلى شيبهم.

لكن الأمر أخذ منحى مختلفًا مع الأمريكي بريان جونسون صاحب الـ45 عامًا من البندقية، فينفق مليوني دولار سنويًا على روتينه اليومي الصارم، بغية الحفاظ على مظهره الشاب.

«جونسون»، بحسب «Virgin radio uk»، هو مطور تكنولوجيا، يتبع روتينًا معروف بـ«Project Blueprint»، ويبدأ في تنفيذه من الخامسة صباحًا، ويتناول خلال اليوم 20 مكملًا، من بينها اللايكوبين والزنك والميتفورمين، بجانب جرعة صغيرة من الليثيوم.

يمارس «جونسون» تمرينه لمدة ساعة كاملة، إلى جانب تمرين عالي الكثافة ثلاث مرات في الأسبوع، ويتناول عصيرًا أخضرًا مع كرياتين وببتيدات الكولاجين، ويغسل أسنانه بزيت شجرة الشاي والهلام المضاد للأكسدة.

بعدها، يشرب «جونسون» عصيرًا أخضرًا مضافًا إليه كرياتين وببتيدات كولاجين، ويغسل أسنانه بالخيط أثناء شطفه بزيت شجرة الشاي والهلام المضاد للأكسدة.

خلال ساعات النهار، يتبع «جونسون» نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا من 1.977 سعرة حرارية، وهو أقل من الإجمالي اليومي الموصى به البالغ 2500 للرجل.

قبل نومه، يرتدي «جونسون» نظارة لمدة ساعتين لحجب الضوء الأزرق.

فرض هذا النظام على «جونسون» إجراء فحوصات دورية، منها أشعة موجات فوق الصوتية، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وتنظير القولون واختبارات الدم.

يتابع حالة «جونسون» 30 طبيبًا، فيما على المستوى الشخصي قياسات يومية لوزنه ومؤشر كتلة الجسم، والدهون مستويات السكر في الدم، وتغيرات معدل ضربات القلب.

بموجب الخطوات سالفة الذكر، زعم «جونسون» أنه يمتلك بشرة توجي بأنه ما زال في عُمر الـ 28 عامًا، وقلب شخص سنّه 37 عامًا، أما الرئة فهي لشاب في سن 18 عامًا بحسب ادعائه.

فيما اعتبر الأطباء أن «جونسون» قلل من عمره البيولوجي الإجمالي بمقدار خمس سنوات على الأقل.

من جانبه، قال «جونسون»: «هي تجربة علمية عامة لتحديد ما إذا كان من الممكن البقاء في نفس العمر البيولوجي. هذا يتطلب إبطاء عمليات الشيخوخة قدر الإمكان ثم عكس الشيخوخة التي حدثت. سرعة تقدمي في العمر حاليًا هي 0.76، هذا يعني أنه لكل 365 يومًا كل عام، كان عمري 277 يومًا. هدفي هو أن أبقى في نفس العمر بيولوجيًا لكل 365 يومًا يمر».

المصري لايت