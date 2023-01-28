الأرصاد: درجات الحرارة تحافظ على قيمها في جميع أنحاء البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها في معظم أنحاء البلاد خلال ال24ساعة المقبلة. وتنبأت في نشرتها اليومية بنشاط الرياح المثيرة للغبار في شمال، غرب البلاد وساحل البحر الأحمر.

وتوقعت الإرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في اجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر. ومن أهم معالم الطقس اليوم منخفض السودان الحراري يغطي شرق وجنوب شرق البلاد، ويتمركز المرتفع الجوي في شمال غرب أفريقيا ليغطي شمال، شمال الأوسط وشمال غرب البلاد، حيث يتمركزمنخفض جوي حركي في البحر الأبيض المتوسط.

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