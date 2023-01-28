بالفيديو.. قصة غريبة لطفل اختبأ من رفاقه داخل حاوية أثناء لعب “الغميضة”.. وعندما استيقظ كانت المفاجأة





عثر عمال الموانئ في ماليزيا على صبي من “بنغلاديش” اختبأ 6 أيام في حاوية نقل غادرت ميناء مدينة شيتاغونغ البنغلاديشية، إلى ميناء كلانغ في ماليزيا.

وأفادت صحيفة “فري ماليزيا تودي” – نقلا عن شرطة مقاطعة كلانغ في ماليزيا – أن الصبي البنغلاديشي المدعو فهيم كان يلعب “الغميضة” مع أصدقائه في ميناء مدينة شيتاغونغ في بنغلادش، واختبأ داخل حاوية نقل بحري، وانتابته غفوة بداخلها.

وعندما استيقظ وجد نفسه محبوسا بداخلها وحاول الاستنجاد إلا أن أحدا لم يسمع صراخه، فقضى في الحاوية 6 أيام دون طعام أو شراب، حتى وصلت إلى ميناء كلانج في ماليزيا.

وأضافت أن عمال الموانئ في بداية الأمر، ظنوا الطفل مخطوفا من قبل مهربي البشر، أو تجار الأعضاء، فاتصلوا بالشرطة على الفور وعند التحقيق مع الطفل أخبر طواقم الشرطة بما حصل معه.

صحيفة المرصد