زواج المطربة آمنة حيدر بالبلح والكركدي بحضور البرهان





تصدر زواج المطربة الشابة، د. آمنة حيدر من المهندس عبد الباقي محمد عبد الباقي، الأسافير ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتم الزواج بقصر القيروان وسط حضور فني وإعلامي وسياسي على أعلى مستوى. وتمت مراسم العقد بعد تلاوة حقوق الزوجة مع توزيع البلح وعصائر الكركدى البلدي للحضور، ثم التوقيع على قسيمة الزواج من قبل الزوجين أصالة عن نفسيهما، وذلك بحضور قيادات الحزب الجمهوري، حيث يعد والد العروس بروفيسور حيدر الصافي، أحد قادة الحزب.

فيما تداول آخرون داخل منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لحضور رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من داخل حفل الزفاف، بجانب حضور جمهور غفير من الشباب والأسر والشخصيات البارزة.

صحيفة السوداني