جلد فتيات في الكونغو الديموقراطية بسبب الملابس القصيرة





تعرضت نساء وفتيات مؤخرا للجلد على أيدي عناصر ميليشيات في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، لارتدائهنّ ملابس قصيرة أو سراويل، حسبما أفادت الحكومة التي تعهّدت بفرض عقوبات.

عبر رئيس الوزراء جان-ميشال ساما لوكوندي، خلال اجتماع حكومي الجمعة، عن “الاستنكار والتنديد بالانتهاكات المهينة واللاإنسانية التي يرتكبها عناصر” مجموعة مسلحة تُدعى “الملائكة” والتي “تتجلى في التطبيق الإسلامي للشريعة الإسلامية”، بحسب بيان الاجتماع السبت.

وأشار رئيس الحكومة الكونغولية إلى أن هؤلاء “قاموا مؤخرا بجلد فتيات ونساء يرتدين تنانيرًا قصيرة وسراويل في المنطقة الخاضعة لسيطرتهم”.

وارتُكبت هذه الانتهاكات في بلدة سلامبيلا في إقليم كابامباري في محافظة مانييما، وفق البيان.

وسيُرسل وفد حكومي إلى المكان. وأكّد رئيس الوزراء إجراء “تقرير كامل” بما حدث من أجل معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه.

ومجموعة “ماي ماي” (الملائكة)، المتمركزة في الإقليم الغني بالذهب، هي واحدة من العديد من الميليشيات النشطة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

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