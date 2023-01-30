صاعقة تضرب طائرة ركاب أثناء هبوطها





نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة تعرض طائرة لصاعقة أثناء عاصفة مطرية فوق أجواء مدينة انطاليا.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الصاعقة ضربت الطائرة من طراز “Anadolujet” أثناء هبوطها في مطار أنطاليا دون وقوع إصابات.

وتشهد مدينة أنطاليا طقساً سيئاً منذ مساء الجمعة، وأصدرت المقاطعة تنبيهاً بإشارة برتقالية بسبب العواصف الرعدية والعواصف في البحر والرياح بقوة الأعاصير وفق روسيا اليوم.

وفي مقاطعة كيمير، وصلت سرعة الرياح إلى 153 كم/ساعة، وفي منطقة كونيالتي في أنطاليا – 100 كم / ساعة. وتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر في بعض الأحيان 5 أمتار.

صحيفةالبيان