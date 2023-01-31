بالفيديو.. طبيبة بريطانية تزعم احتضارها ورؤيتها للجنة.. ماذا شاهدت





ادعت طبيبة بريطانية بأنها ماتت لمدة 15 دقيقة وعادة للحياة، حيث شعرت خلال هذه الفترة الزمنية بانها قضت ما يقرب من 5 سنوات في الجنة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” زعمت الطبيبة “ليندا كرامر”، بأنها في الساعات المبكرة من شهر مايو عام 2001 كانت تتجه إلى المرحاض حين شعرت بأنها تشعر بالنعاس الشديد، موضحة بأن ما شعرت به كان احتضارا حيث بقت ميتة لمدة 15 دقيقة تقريباً أثناء علاجها من قبل المسعفين الذين توجهوا إلى منزلها وهي تحتضر في هذه الاثناء.

موت وعودة للحياة

وحين تم انعاش الطبيبة من قبل المسعفين، أدعت بأنها رأت الجنة وشعرت بأنها كانت تعيش هناك لمدة 5 سنوات ، لافتة بأنه لم يكن هناك حساب للوقت هناك.

و زعمت الطبيبة خلال لقاء مصور حصد ما يقرب من 159 الف مشاهدة عبر اليوتيوب، بأنها كانت قادرة على أخذ أي شيء تريده اثناء وجودها هانك، وزيارة أي مكان تريده فقط اذا فكرت به.

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ماذا رات خلال احتضارها؟

قالت: “هذا عندما وجدت نفسي أقف في ما أسميته حقل الزهور، كنت أراقب سلسلة الجبال التي تزيد مساحتها عن 30 ألف مرة عن جبل إيفرست.

وتابعت وصفها للمكان قائلة “هناك سلسلة جبال ضخمة في الجزء الخلفي من المكان الذي كنت فيه. كان بإمكاني رؤية المباني مع ناطحات السحاب، مقارنة بدبي مثل الأكواخ الصغيرة الصغيرة. رأيت البحيرات ، ويمكنني رؤية كل شيء في منظر بانورامي”، مضيفة ” كنت هناك أتفاعل مع الناس ، وأتحدث معهم ، وأصبحهم”.

في وصف الفيديو ، كتب المحاورون: “بعض الناس يرفضون تجارب الاقتراب من الموت باعتبارها أحلامًا أو هلوسة لدماغ يحتضر ، ولا يعاني الناس عمومًا من نفس أنواع الهلوسة.

صدى البلد