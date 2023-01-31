عصير البرسيم يثير الغضب في مصر





أثار انتشار فيديوهات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تروج لعصير البرسيم، كغذاء صحي مفيد غضب المصريين، لأنهم يعتبرونه غذاء للحيوان.

وفي الفترة الأخيرة يتنافس صانعو المحتوى على تقديم محتوى مبتكر خاصة في إعداد الطعام والوصفات، وكان آخرها إعداد شيف عصير البرسيم مع ذكر فوائده الصحية العديدة.

ونشرت الشيف “مامت نادين” وصفة لإعداد عصير بديل عن عصير القصب، وهو عصير البرسيم.

لكن بعد نشر وصفة عصير البرسيم، بدأ الكثير في الهجوم عليها باعتباره طعاماً للحيوانات وليس البشر، وغير مُعتاد للبشر تناوله على عكس الورقيات الأخرى مثل الجرجير أو السبانخ أو البقدونس.

وبحسب موقع “webmd” يعد البرسيم – اسمه العلمي – ميديكاجو ساتيفا أو عشب الجاموس – ويتم استخدامه في الولايات المتحدة وبريطانيا في علاج العديد من الأمراض.

ويستخدم البرسيم في الطب البديل للمساعدة في علاج العديد من المشاكل الصحية، بما فيها علاج “تخثر الدم” وفق موقع صدى البلد.

ووجبة واحدة من البرسيم توفر 13٪ من المعدل اليومي الموصى به من فيتامين K ، وهو فيتامين مهم لتخثر الدم، ويعد فيتامين ك ، إلى جانب الكلوروفيل والحديد ، يعززان أيضًا إنتاج الدم ، مما يساعد الأشخاص المصابين بفقر الدم .

وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البرسيم على محاربة أمراض أخرى مثل الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان ومرض الزهايمر.

ويعد البرسيم غذاء غني بالألياف وقد يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز في الأمعاء، نتيجة لذلك ، قد يساعد في السيطرة على مرض السكري ومقدمات السكري .

والمركبات النباتية التي تسمى السابونين تقلل من امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، ويمكن أن يساعد خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.

يعمل البرسيم مدر طبيعي للبول، يعزز البرسيم على تدفق البول، مما يساعد على التخلص من البكتيريا الضارة، على الرغم من أنها ليست طريقة مثبتة لعلاج عدوى المسالك البولية النشطة ، إلا أنها قد تساعد في منع العدوى من البدء.

ويوفر كوب واحد فقط من براعم البرسيم العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 7.6

البروتين: 1.3 غرام

الدهون : 0.2 غرام

الكربوهيدرات: 0.7غرام

الألياف: 0.6 غرام

السكر: 0.1 غرام

وقد يكون البرسيم منخفض السعرات الحرارية ، ولكنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تجعله غذاءً هاما، إذ يحتوي على: (النحاس – حمض الفوليك – حديد – المغنيسيوم – المنغنيز – فيتامين ب 1 – فيتامين ب 2 – فيتامين سي – فيتامين ك).

بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن، ويحتوي البرسيم أيضًا على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل القلويات والكومارين والفلافونويدات والأستروجين النباتي، وقد تساعد هذه المركبات في منع المشكلات الصحية مثل السرطان وأمراض القلب .

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