التدخين قد يتسبب في حدوث الولادة قبل أوانها





قالت وزارة الصحة، إنه لبدء حمل صحي وآمن؛ يجب على المرأة الإقلاع عن التدخين، لأنه قد يتسبب في حدوث الولادة قبل أوانها، إضافة إلى التسبب في وفيات الرضع ومشاكل للجنين.

جاء ذلك ضمن دليل شامل للمرأة، أصدرته الوزارة يعتبر بمثابة مرشد للمرأة خلال رحلتها لمرحلة الأمومة، بدءاً من مرحلة ما قبل الحمل، وحتى ما بعد الولادة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الدليل يعتبر مرجعاً يعمل على تعزيز ثقافة المرأة وسلوكياتها الصحية، مبينة أنه للعبور نحو حمل صحي يجب البدء بإجراء الفحص الطبي لما قبل الزواج، بهدف التأكد من حالة التوافق بين الزوجين من أجل تكوين أسرة سليمة وإنجاب أطفال أصحاء.

وأوضحت أنه لبدء حمل صحي وآمن يجب الإقلاع عن التدخين، لأنه قد يتسبب في حدوث الولادة قبل أوانها، إضافة إلى التسبب في وفيات الرضع ومشاكل للجنين، مشيرة إلى أهمية زيارة الطبيب عند التخطيط للحمل، وأخذ اللقاحات، واتباع نمط حياة صحي.

وأضافت أنه يجب على الحامل اتباع عدة خطوات من أهمها الحرص على الزيارات الأساسية للطبيب، والزيارات الإضافية، وإجراء التحاليل اللازمة، وأخذ اللقاحات.

وأشارت الوزارة إلى بعض من عوامل الخطورة التي قد تؤثر على الحمل، ومنها تسمم الحمل، والسمنة، والضغط والسكر، وحمل التوائم، والحمل عند عمر أكثر من 35 سنة.

واستعرضت الوزارة العديد من النصائح الأخرى للمرأة الحامل أثناء العمل أو السفر وممارسة الرياضة، إضافة إلى العناية الشخصية، ومنع حدوث الالتهابات، والإجهاض، إلى جانب توجيهات أخرى مهمة لمرحلة الولادة وما بعدها.

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