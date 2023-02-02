أفضل وظيفة لعام 2023.. الراتب أكثر من 100 ألف دولار ولا تتطلب شهادات جامعية





باحثون يكشفون عن أفضل وظيفة لعام 2023 والتي تدفع أكثر من 100 ألف دولار ولا تتطلب شهادة جامعية.

مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، بدأ الأشخاص يلجأون للبحث عن وظائف مرتباتهم بالدولار، وبالفعل اكتسحت منشورات مواقع التواصل الإجتماعي تنصح ببعض الوظائف والمهارات التي تُسهل على الأشخاص أن يكسبوا منها بالدولار.

وقدم موقع «cnbc»، تقرير عن أفضل وظيفة عام 2023، وأنها تدفع أكثر من 100 ألف دولار، واحتلت المركز الأول في التصنيف السنوي لأفضل الوظائف، كما أكدوا أن المستقبل لها، وتوقعوا أنها ستظل في المقدمة لعشر سنوات قادمة، وهي وظيفة مطوروا البرامج الكاملة.

أكد الباحثين أن هذه الوظيفة عليها طلب متزايد، وفي الأشهر الأخيرة كان الطلب عليها كبير بشكل لا يصدق، كما يقدم أصحاب الشركات والمؤسسات متوسط راتب 129،637 دولارًا.

ولا تقتصر مميزات هذه الوظيفة على الراتب الكبير فقط، ولكن أيضًا على إمكانية العمل عن بعد، فلا يتطلب صاحبها التواجد داخل الشركة أو المكتب، كما أنها لا تطلب شهادة جامعية، فقط الخبرة، والإبتكار.

يذكر أن مطور البرامج الكاملة هو الشخص الذي يقوم ببناء الواجهة الأمامية والخلفية لموقع ويب أو تطبيق ، وكتابة التعليمات البرمجية وصيانة البرنامج.

وقال كريستين شاه ، خبيرة مهنية: « إننا نشهد أعلى إتاحة الوظائف والفرص لمطوري البرامج الكاملة، تقريبًا ضعف أي مناصب الأخرى في قائمة التوظيف، ويتم توفير رواتب كبيرة لهم لأن مطوري البرامج يمتلكون مهارات فريدة في مجال التكنولوجيا».

وأكدت شاه أن كافة المجالات والمؤسسات التعليمية والصحية وغيرها الحكومية منها والخاصة جميعهم يحتاجون إلى مطور برامج أكثر من أى وظيفة أخرى.

صحيفة الصيحة