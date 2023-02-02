السودان يستعد لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل





نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤول إٍسرائيلي وصفته بالكبير أن السودان يستعد للتوقيع على اتفاق تطبيع للعلاقات مع تل أبيب.

وأضاف مصدر للصحيفة أنّ الاتصالات الجارية بين تل أبيب والخرطوم -بمساعدة أميركية- حققت تقدما ملموسا بين الجانبين يبشر بقرب التوقيع على ما تعرف باتفاقات أبراهام.

وذكرت هآرتس أن ما وصفتها بالعلاقات الجيدة بين القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية مع السلطات العسكرية في السودان أحيت جهود التطبيع من جديد.

في هذه الأثناء، هبطت طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم، وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة التي تحمل اسم “فور إكس سي يو زد” (4X-CUZ) قد أقلعت من مطار تل أبيب فجرا متوجهة إلى السودان.

وكان السودان أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2020 نيته الانضمام إلى اتفاقات أبراهام، لكنه امتنع عن ذلك بعد وقوع انقلاب عسكري تسبب في توقف الاتصالات العلنية بين الجانبين.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية