رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي





إلتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الخميس بمكتبه، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وتطرق اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي الذي وصل البلاد الخميس في زيارة رسمية إستغرقت يوما واحدا، لسبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية.

حث الجانب السوداني الجانب الإسرائيلي على تحقيق الإستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.

كما تناول اللقاء أيضا الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم.

الخرطوم 2-2-2023 (سونا)