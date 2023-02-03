ما هي قوات درع السودان ؟





قوات درع السودان

بسم الله الرحمن الرحيم

ميثاق الدرع

التعريف : هي حركة مطلبية قامت من أجل حقوق إنسان الوسط والبطانة والشرق ونهر النيل والشمالية و كردفان المظلومة من إتفاقية سلام جوبا وتعاني من تدهور البنية التحتية وتفشي الأمراض والأوبئة ، وأيضا قام الدرع من أجل تحقيق العدالة والتوزيع العادل للثروات ، ونبذ الجهوية والعنصرية والقبلية، والمحافظة على وحدة السودان.

_ الدرع يقبل كل أبناء السودان ولايفرق بينهم لا على أساس عرقي أو قبلي أو طائفي . كل أبناء السودان متساويين في الحقوق والواجبات.

_ الدرع يرفض التجنيد العشوائي لأبناء المنطقة من الحركات المسلحة وتوزيع الرتب العشوائية عليهم.

_ الدرع يدعو لوحدة السودان وللتعايش السلمي بين كافة مكوناته.

_ نرفض إتفاقية سلام جوبا الظالمة جملةً وتفصيلاً ، ونطالب بتغيير هذه الإتفاقية بأسرع وقت حيث تحقق السلام الحقيقي لكل الشعب السوداني.

_ الدرع داعم للمؤسسات السودانية يدعم الجيش السوداني وكل مؤسسات وطننا ، وندعو لتطويرها وإبعادها من التحيز والتسييس.

_الدرع داعم لثورة ديسمبر

مرتكزات ميثاق الدرع

1\ المطالبة بالتنمية لمنطقة الوسط والبطانة والشرق ونهر النيل وكردفان والشمالية ، ومعرفة الميزانيات الداخله والخارجه لجماهير المنطقة وادخالها في تنمية المنطقة وأن يكون هناك مراقبين ومتابعين من أبناء المنطقة.

2\ العمل على المطالبة بوقف زحف الحركات المسلحة تجاه المنطقة وتوسعهم في شراء المشاريع الزراعية وأراضي الرعي والإستثمار في الثروات المعدنية .

3\ المطالبة بجيش وطني واحد متطور وقادر على القيام بدوره في حماية الدستور والحدود ، وتفعيل عملية التسريح والدمج في لكل الحركات المسلحة بكل مسمياتهم في الجيش ، لأنه عدم الإسراع في دمجهم يسبب خطر على السلم والأمن المجتمعي وعلى الدولة والشعب.

4\ إعتماد قبول الآخر في ظل واقع التعدد والتنوع، واحترام الروئ المختلفة، وتأكيد الممارسة الديمقراطية، والعمل الدائم على إرساء السلم المجتمعي والتعايش السلمي، وكفل كافة الحقوق والقيام بكل الواحبات مع تحقيق العدالة، وتأكيد التداول النزيه للسلطة.

5\ معالجة كل المسببات في بروز قضايا مطلبية، عبر مراجعة السياسات الجائرة والمعالجات الخاطئة، وإيجاد ” سياسات بديلة” تعين على تقليل الأثر الضار، والتعويض الممكن، ورد الإعتبار، ودرء المخاطر المحتملة .

6\ الدرع لايتبع لحزب أو شخص أو لجهة ، ولن يقبل بتمرير أي أجندة سياسية داخله كانت لحزب أو أي كيان.

7\ الدرع لايُجافي الإدارات الأهلية ويقف معها متى ما اقتضت الضرورة لتحقيق المصالح العليا لإنسان المنطقة ككل .

8\ في حالة إستقرار الدولة وتحقيق النقاط أعلاه ، سيتم دمج قوات الدرع داخل الجيش السوداني .

9\ الدرع يستوعب الوسط والبطانة والشرق ومنطقة كردفان ونهر النيل والشمالية دون التفضل علي تلك المناطق بالمسمي و يعتبر ان القضية و المصلحة واحدة ولا تتجزأ

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