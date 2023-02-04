شاهد.. فتاة عشرينية تتزوج رجلاً يكبرها بـ 61 عاماً .. وتكشف كيف تعرفت عليه





وافقت فتاة في أمريكا عمرها 24 عاماً على الزواج من رجل وصل عمره لـ 85 سنة، ما أثار حالة من الجدل .

وعبرت ميراكل بوج، من مدينة ستاركفيل ولاية ميسيسيبي الأمريكية عن سعادتها بزواجها من العجوز الذي يكبر جدها الفعلي بـ 10 سنوات، تشارلز بوج بحضور والديها حفل زفافها كما ارتدت فيه فستانا ابيضا انيقا والزوج بذلة عريس.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس فإن الشابة العشرينية التقت بوكيل العقارات المتقاعد عندما كانت تعمل في “غرفة غسيل ملابس” وأعطى رقمه إليها لتبدأ في الحديث معه معجبا بها وعارضا على والديها الزواج منها فيما بعد.

وأضافت : ” لا يهمني إذا كان يبلغ من العمر 100 أو 55 عامًا ، فأنا أحبه في كل الأحوال”.

صحيفة المرصد