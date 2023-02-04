“الحج والعمرة السعودية”: لا يمكن إضافة الزائر كمرافق بتصريح “العمرة”





أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن إضافة الزائر كمرافق لدى المواطن أو المُقيم في تصريح العمرة.

وأوضحت الوزارة، أن خطوات حجز العمرة تتضمن التسجيل في تطبيقي “توكلنا” و”نسك” بعد الوصول للمملكة، ثم حجز موعد العمرة وزيارة الروضة الشريفة وبعدها يتم إصدار التصريح.

وأشارت في ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أنه يتطلب لأداء العمرة لمن يتواجد داخل المملكة، إصدار التصريح من تطبيق “نسك” بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمُصاب بفيروس “كورونا”.

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