هاني رمزي: منه شلبي تعرضت لضغط شديد ولم اتواصل معها في أزمتها





أكد الفنان هاني رمزي، على قوة علاقته بالفنانة منة شلبي، مشيرا إلى أنه لم يتواصل معها في أزمتها الأخيرة، قائلا: «لم اتواصل مع منة شلبي، وهي صاحبتي وأختي ولكن لم أتواصل معها، وهي قافلة تليفونها، واتحطت في ضغط جامد جدا وأنا مقدر ده».

ونفى الفنان هاني رمزي، في حوار ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عدم صحة الشائعات التي انتشرت حول غضب أهل بور سعيد منه بسبب فيلم السيد أبوالعربي وصل، مضيفا: «أهل بور سعيد مزعلوش مني بسبب فيلم أبوالعربي، وكان في استقبال وكرم كبير».

كما أشار الفنان هاني رمزي، إلى أن اسم فيلم «عمر المحتار» عمل له مشكلة مع الشعب الليبي، ولكنه اعتذر على الاسم، قائلا: «طلعت واعتذرت ولم اقصد الإساءة ولا السيناريو فيه أي حاجة لها علاقة بالقائد العربي، ولا يمكن اسيء له، وهو رمز من رموزنا، وأول ما اكتشفت طلعت اعتذرت، وتم تغير اسم الفيلم، واستقرينا على اسم مؤقت شقاوة أون لاين».

المصري اليوم