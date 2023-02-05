بالصورة.. الأغرب.. كيني يتزوج 3 توائم في يوم واحد





إذا كنت مازلت في مرحلة تجهيز نفسك من أجل الزواج، فإليك رجل كيني تزوج من 3 أخوات توائم في يوم واحد.

كشفت الأخوات كيت وحواء وماري في وقت سابق من هذا الأسبوع أنهن تزوجن جميعًا من نفس الرجل، وأنهن سعداء بذلك.

كانت كيت أول من التقت بالعريس «ستيفو» في كينيا قبل تقديمه لشقيقاتها من أجل التعرف عليهن والزواج بهن.

قال ستيفو: “أنا رجل كريم مخلص، ولا أجد صعوبة في الجمع بين 3 أخوات، ولهذا السبب يطلقون علي الرجل الكبير ستيفو”، فقد اختارت كل واحدة منهن يومها الخاص خلال الأسبوع لقضائه مع ستيفو.

كشفت الأخوات أن هذه هي المرة الأولى التي يواعدن فيها نفس الرجل، وأنهن سعداء بذلك رغم كلام الناس.

قانون تعدد الزوجات

في مارس 2014، أقر البرلمان الكيني مشروع قانون يسمح للرجال بالزواج من عدة زوجات، وقد دخل القانون حيز التنفيذ في 1 مايو 2014.

صدي البلد