المريخ ينهي معسكر القاهرة ويغادر إلى تونس





تقرر أن تغادر بعثة المريخ من القاهرة صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023م، وذلك عبر الخطوط المصرية متوجهة إلى تونس استعداداً لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022 م – 2023م، برئاسة عضو المجلس ونائب رئيس القطاع الرياضي منير نبيل وستحل البعثة بفندق “رويال اسبو” في العاصمة تونس، حيث تضم البعثة 38 فرداً، بينهم 25 لاعباً، وفقاً لاختيارات الجهاز الفني بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو وسيؤدي الفريق ثلاثة تدريبات في تونس قبل المباراة المقررة بملعب رادس يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023م وستغادر بعثة المريخ من تونس إلى بنغازي يوم الأحد 12 فبراير 2023م عبر الخطوط الجوية التونسية هذا وتصل البعثة إلى بنغازي في الثالثة عصراً، وأكمل وفد المقدمة إلى بنغازي ترتيبات إقامة الفريق في فندق “تيبستي” وتدريبات الفريق بمقر تدريبات نادي الهلال بنغازي، على أن يؤدي تدريبات الصالة وفقاً لبرنامج الجهاز الفني بصالة مخلوف الرياضية، وقد قرر الجهاز الفني للمريخ بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو أن يسبق 5 لاعبين بعثة الفريق إلى بنغازي من القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023م وهم: أحمد التش، محمد الرشيد، بخيت خميس، أحمد بيتر وحسن صابون، وتم إكمال إجراءات اللاعبين عبر خطوط “برنيق”، مع وضع برنامج للخماسي سيتم تنفيذه عبر تدريبات صالة حتى موعد وصول البعثة.

وقد أكمل نادي المريخ ترتيبات مقر إقامة الحكام ومقيم الحكام والمراقب والمنسق العام والمنسق الأمني في بنغازي استعداداً لمواجهة الزمالك المصري المقررة في يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2023م، كما وقع النادي عقداً مع قناة ليبيا الرياضية لرفع الإشارة وإنتاج المباريات للقناة الناقلة وفقاً لمتطلبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، وتم توقيع العقد بحضور قنصل السودان في بنغازي عبد الرحمن محمد رحمة الله، والدكتور عادل الأوجلي ممثل الاتحاد الليبي لكرة القدم وتم عقد جلسة بين وفد مقدمة نادي المريخ إلى بنغازي وممثل الاتحاد الليبي الدكتور عادل الأوجلي ومدير إستاد شهداء بنينا الذي سيحتضن المباراة القادمة وتم وضع كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة مباريات المريخ بإستاد شهداء بنينا من كافة الجوانب، هذا ووصل القاهرة مساء الاثنين الماضي، عبد المجيد جعفر وانضم للبعثة بعد تعيينه مدرباً عاماً للفريق خلفاً للمدرب إبراهيم حسين(إبراهومة).

صحيفة الصيحة