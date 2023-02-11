إدارة أحمد قاسم تعتذر عن حادثة مِصعد المستشفى





اعتذرت إدارة مستشفى احمد قاسم لأمراض وجراحه القلب وزراعة الكلى بالخرطوم بحري عن حادثة المصعد التي تم تدوالها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجنماعي المُختلفة بسقوط مصد المستشفى “أسانسير” على مريض أكتملت إجراءته لإجراء عملية قلب مفتوح.

وقال إدارة المستشفى في بيان اليوم، إن خطأ غير مقصود حدث لمصعد العناية المكثفة وقسم العمليات وأوضحت إن ماحدث مع أحد المرضى فى مصعد المشفى ناتج عن حمولة زائدة بالمصعد حسب التقرير الفني بواسطه المهندس المسؤول أدت إلى تعطله وخروجه عن الخدمة.

ونفت إدارة المستشفى أن يكون الاهمال أو عدم وجود صيانة دورية هي السبب في الحادثة، و أشارت إلى أن القسم الهندسي متواجد طوال اليوم داخل المستشفى للتأكد من كفاءة المصعد حفاظاً على أرواح المرضى والطاقم الطبي، ونوهت الى ن المريض الذى تعطل به المصعد لم يصب بأذى وهو الآن يتمتع برعاية طيبة كاملة داخل المستشفى.

باج نيوز