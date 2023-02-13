ميسي يوجه لطمة لسان جيرمان.. ومنتخب الأرجنتين يحدد وجهته





يجهز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، ضربة قوية لإدارة النادي الفرنسي.

وكشفت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن ميسي يميل للرحيل عن صفوف “بي إس جي” بنهاية عقده في الصيف المقبل.

وأضافت “تجديد التعاقد مع سان جيرمان، لا يمثل أولوية لميسي في الوقت الحالي، رغم التقارير الأخيرة التي تحدثت عن إمكانية تجديد عقده”.

وأشارت: “كل الاحتمالات تبقى ممكنة، في ظل سعي إدارة (بي إس جي)، وتواصلها بشكل مكثف مع المقربين من اللاعب البالغ من العمر 35 عاما”.

ولفتت “ليونيل ميسي لن يتخذ قرار الاستمرار مع باريس سان جيرمان من عدمه، إلا بعد نهاية مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا”.

وأتمت “برشلونة وإنتر ميامي يترقبان قرار ميسي، في الوقت الذي لا يفضل فيه النجم الأرجنتيني الانتقال للدوري الأمريكي، ليحافظ على تواجده بقائمة منتخب التانجو”.

موقع كووورة