وزارة التربية والتعليم في السودان تعلن مباركتها بدء تنفيذ قرار زيادة رواتب المعلمين





أعلنت وزارة التربية والتعليم مباركتها بدء تنفيذ قرار زيادة رواتب المعلمين.

وجدد وزير التربية والتعليم المكلف الأستاذ محمود سر الختم الحوري التحية والتقدير لقبيلة المعلمين على امتداد الوطن الحبيب الذين يبذلون جهوداً مقدرة في تربية الأجيال، وأضاف قائلاً “نبارك لهم بدء تنفيذ قرار زيادة المرتبات وتعديلها)” معرباً عن أمله في أن يشكل ذلك دافعاً لهم لمواصلة الجهد الصادق لنهضة الوطن عبر بوابة التعليم .

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم ورشة “خارطة الطريق لتطبيق نظم ومفاهيم الجودة في التعليم العام” التي نظمتها اللجنة الوطنية السودانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع منظمة اليونسكو بمشاركة عدد من الخبراء التربويين .

وأكد الحوري التزام الوزارة بوضع خطط مدروسة ومعايير لمراقبة جودة التعليم بداية من المناهج والكتاب والمعلم والأنشطة المدرسية وصولاً لأهداف مرسومة من خلال مخرجات هذه الورشة، مجدداً تأكيد الوزارة على اهتمامها بالكادر البشري العامل بقطاع التعليم وتمليكهم المهارات اللازمة .

واعلن الحوري عن فتح قنوات تواصل مع المواطنين عبر خطوط تلفونية ومراسلات إلكترونية لمعرفة آراء وافكار الطلاب والمعلمين بحكم انهم شركاء في العملية التعليمية .

في وقت أكد فيه خبراء تربويين شاركوا بالورشة على ضرورة زيادة الإنفاق على التعليم وإتاحة فرص الوصول إليه مع مراعاة تطبيق معايير الجودة فيما طالب آخرون بتمكين القطاع الخاص من دعم التعليم والمساهمة في كلفته .

الخرطوم 14-2-2023 (سونا)-