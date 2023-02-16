شاهد بالفيديو.. ناشط مصري يتغزل في نادي المريخ السوداني ويصفه بصاحب البطولات المحمولة جواً: (المريخ أعطي الجميع درساً في أخذ الحق بالفن.. وبراحة على الزمالك علشان نحنا ظروفنا صعبة)





خصص الناشط المصري إسلام علوي إحدى حلقاته التي يقوم ببثها على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن نادي المريخ السوداني.

الناشط المعروف بتشجيعه لنادي الزمالك أشاد بفريق المريخ السوداني بسبب موقفه القوي في تقديم شكوى ضد نادي الترجي التونسي عقب الخسارة في تونس بهدف دون رد.

وأكد إسلام بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن فريق المريخ بيعلم البعض نظريه ” أخذ الحق فن مش عن عن ” وذلك بعد مطالبته بنتيجة المباراة ونقاطها وليس إعادتها.

كما تغزل علوي في فريق المريخ ووصفه بصاحب البطولات المحمولة جواً بعد تحقيقه بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 1989.

وطالب الناشط المعروف في حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين لاعبي المريخ بالرأفة على لاعبي الزمالك في المباراة التي ستجمع الفريقين عصر الجمعة بليبيا قائلاً (في حضرة أخواتكم براحة علينا علشان نحنا ظروفنا صعبة).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين