فولكر : تشكيل الحكومة المدنية قبل شهر رمضان





توقع رئيس بعثة الأمم المتحدة للانتقال المدني بالسودان (يونتامس)، فولكر بيرتس، أن المرحلة النهائية للعملية السياسية ستكون مع بداية مارس المقبل، وأكد أن تشكيل الحكومة سيكون قبل شهر رمضان. وقال فولكر في حوار مع (الحراك) ـ ينشر لاحقاً، إن تسهيلنا للعمل السياسي سيتواصل ولا نستطيع أن (نعمل برك)، مضيفاً: سنترك الباب مفتوحاً للذين لم يوقعوا على الاتفاق الإطاري، وأردف: “هذه القوة المهمة ويقصد جبريل ومناوي ستدخل في أي وقت.

وعبر فولكر بيرتس عن تفاؤله بأن العملية السياسية ستؤدي إلى حكومة مدنية تنفذ البرنامج الذي وضع أصحاب المصلحة الحقيقيين خلال الورش التي تم تنظيمها والتي تأتي ضمن القضايا التي حددها الاتفاق الإطاري. وقال: متفائل أن كل هذه الأطراف ستشارك إذا رأوا أن العملية السياسية تقدمت للهدف، واستبعد فولكر عودة حركات الكفاح المسلح للحرب، وقال إن الحرب انتهت في السودان والشعب السوداني عانى كثيراً من الحروب، وأن المقاتلين لا يريدون العودة للحرب.

الخرطوم ـ ثناء عابدين

صحيفة الحراك السياسي