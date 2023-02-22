سان جيرمان يخطط لمبادلة مبابي مع فينيسيوس





تخطط إدارة باريس سان جيرمان لتقدم عرض مثير لريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن النادي الباريسي يضع أنظاره على فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، ويرغب في نقله إلى “حديقة الأمراء”، كما يعلم برغبة النادي الملكي في ضم كيليان مبابي.

وأشارت الشبكة إلى أن مالكي سان جيرمان طالبوا لويس كامبوس، المستشار الفني لباريس، بالتحرك خلال الأشهر المقبلة وتقديم عرض لريال مدريد لعقد صفقة تبادلية تتضمن مبابي مقابل نجم ريال مدريد.

وأوضحت أن سان جيرمان منزعج من رغبة مبابي في المغادرة، وتسريبه للمعلومات في الأشهر الماضية.. إذ يخطط النادي الباريسي لبناء مشروع خلال السنوات المقبلة حول فينيسيوس بدلا من مبابي.

وذكرت أن سان جيرمان سبق له محاولة ضم فينيسيوس في المواسم الماضي، لكن اللاعب يشعر بالراحة في ريال مدريد.

وكشفت أن باريس سيحاول إغراء اللاعب البرازيلي هذه المرة بملايين عديدة لإقناعه بترك ريال مدريد.

موقع كووورة