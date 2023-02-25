بالفيديو.. ردة فعل شخص تفاجأ بعدم وجود باب للمطبخ داخل منزل تحت الإنشاء





وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، ردة فعل أحد الأشخاص بعدما تفاجأ بعدما وجود باب للمطبخ، داخل منزل تحت الإنشاء.

وأوضح مقطع الفيديو، قيام أحد الأشخاص بسؤال آخر عن مكان باب المطبخ داخل المنزل، ليرد عليه: «موجود باب المطبخ» وتظهر عليه علامات الاستغراب.

وقام بالدوران حول المنزل والنظر في كل الاتجاهات للبحث عن باب المطبخ ولكنه لم يجده، وقام بسؤال أحد العمال: «أين الباب؟».

وأشار إلى الحائط وقال للعامل: «هنا كان في باب مطبخ 1×2 متر، الحين كيف أروح المطبخ، أفر من فوق؟».

ورد العامل: «لا هنا ما كان في باب مطبخ، الكلام سوي هنا باب فقط»، في إشارة إلى باب دورة المياه.

صحيفة المرصد