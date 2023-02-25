بالفيديو.. تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف





انتشر قبل أيام مقطع فيديو لـ عروس بـ فستان الزفاف داخل صالون تجميل تنتظر عريسها وهي ترقص على أنغام الأغاني، حتى جاءها الخبر الصادم بـ عزوف العريس عن الزواج منها بسبب المذيعة ياسمين عز.

بدأ الفيديو والعروس تجلس على الأرض متطأة الرأس، ومن حولها يواسونها “اهدي .. اهدي”، حتى تقوم هي وترد عليهم في حالة من عدم التصديق:”لأ لأ بتهزروا كل حاجة باظت”.

وفي لقطة أخرى تظهر العروس وهي تنادي:”يا محمد .. اسيب ياسمين عز تخرب بيتي بكلامها أعمل زي ما هي تقول، عايزني أقوله يا سي محمد ويا فرعون” .

وأوضحت بأن الحديث الأخير بينها وبين عريسها كان عبارة عن هزار:” كان هزار عادي وهو بيقولي قوليلي يا سي محمد، أبقي قيسي لى مقياس معدتي”.

كانت العروس في حالة عدم التصديق وظلت تردد :”متهزروش هو واقف بره”، ولكن أخبرها من حولها:”هو قفل تليفونه ومش جاي”.

صراخ وبكاء هذا ما بدا في مقطع الفيديو الذي تخطى مدته أكثر من 4 دقائق، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على “فيسبوك” ولكن هناك من شكك في مقطع الفيديو بأنه تمثيل وبحث عن تريند.

صحيفة المرصد