باريس هيلتون تكشف تفاصيل مروعة عن اغتصابها بعد تخديرها





كشفت النجمة الأمريكية باريس هيلتون تفاصيل مفاجئة ومروعة عن تعرضها للاغتصاب في سن المراهقة، عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما.

وأفادت باريس هيلتون بأنه قد تم تخديرها قبل اغتصابها.

وبحسب تقرير نشرته مجلة “بيبول” People، قالت هيلتون إن الحادثة وقعت عندما التقت هي وصديقاتها بمجموعة من الرجال في مركز Century City Mall التجاري الشهير في لوس أنجلوس، حيث كانت تذهب هي وصديقاتها كل نهاية أسبوع تقريبا.

وأشارت إلى أن هؤلاء الرجال كانوا يتجولون في متاجر المركز التجاري، وكانوا يتبادلون معهم الأحاديث وأعطوهم أرقام “البيجر” Pager الخاص بهم حينها.

كشفت المليارديرة الشابة أن هؤلاء الرجال دعوها هي وصديقتها لمصاحبتهم إلى منزلهم، حيث قدموا لها شراب التوت، لتبدأ بعدها بالشعور بالدوار، مشيرة إلى أنها لا تعرف على وجه التحديد ماذا كان بالشراب، إلا أنها رجحت أن الشراب كان يحتوي على عقار “روفي” الذي يستخدمه المجرمون لتخدير الضحايا واغتصابهم.

وقالت هيلتون إنها استيقظت بعد ساعات وعرفت على الفور ما حدث لها، حيث استذكرت كيف وضع مغتصبها يده على فمها كي لا تصرخ، وبدا الأمر وكأنها كانت تحلم.

روسيا اليوم