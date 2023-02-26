الحج والعمرة السعودية.. لا عدد معيّناً لأداء العمرة





أكدت وزارة الحج والعمرة عدم وجود عدد محدد لمرات أداء العمرة، لكن يجب التقيد بموعد الحضور المُحدد في التصريح.

وأوضحت الوزارة في ردها على بعض الاستفسارات أنه يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة أو السياحة أو العمل أداء العمرة، كما يمكن للمُعتمر تغيير وسيلة النقل التي دخل بها خلال الخروج من المملكة.

ولفتت إلى أنه يمكن لحامل تأشيرة العمرة التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته المسموح له بها، بالإضافة إلى أنه يمكن للمُعتمر الدخول والمغادرة من أي مطار دولي أو إقليمي بالمملكة.

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