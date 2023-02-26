يدرسون الطرف الآخر لفترة.. مواليد هذه الأبراج يتسمون بالخجل في علاقاتهم العاطفية





يميل كثيرون، في بداية كل يوم، إلى قراءة ما يدخل السرور والبهجة عليهم. ومن ثم، يبحثون عن أي شيء إيجابي يزيدهم تفاؤل تجاه مستقبلهم القريب. وبناء على ذلك، يصبح تتبع الأبراج والتنبؤات وغيرها محط أنظار البعض، فشغلهم الشاغل هو الحصول على قدر كاف من التقدير، والارتقاء مهنيًا واجتماعيًا بمرور الوقت، أو حتى الاستدلال على صدق أو كذب شعور دائمًا ما يلازمهم.

وبطبيعة الحال، يختلف البشر فيما بينهم في سماتهم الخاصة، فردود أفعالهم تجاه المواقف من الصعب أن تتشابه، لكن ربما تتقارب بعض تصرفاتهم إزاء مشكلة بعينها.

وجاءت هذه الأبراج كالآتي:

4. السرطان

تتسم قلوب مواليد برج السرطان بحساسية مفرطة، بما يجعلهم الأكثر خجلًا في علم الأبراج.

وتصدر من مواليد هذا البرج إيماءات غريبة، مثل التحقق ممن حولهم حتى لو كان الوضع سيؤول إلى كتم مشاعرهم الحقيقية، بما يجعل الموقف محرجًا وغير مريح للطرف الآخر.

3. العذراء

لا يتأثر مواليد برج العذراء بالمشاعر العميقة، فحتى إذا كانوا مفتونين بشخص ما سيتبعون طريقة واعية ومدروسة للتعامل مع الطرف الآخر.

يميل هؤلاء الأشخاص إلى تحليل عواقب التحدث بما في قلوبهم، فبمجرد اكتشاف أن التعبير عن مشاعرهم لن يؤدي إلا إلى موجات مزعجة، سيصبحون خجولين ومتحفظين.

2. العقرب

مشاعر مواليد برج العقرب غامضة، فهم كتومين للغاية ولن يسارعوا في بدء خطوتهم الأولى.

يستغرق هؤلاء وقتًا لتوقع الوقت المناسب للإفصاح عما في خاطرهم، ويبذلون الكثير من الجهد لمجرد إقناع أنفسهم بالتعبير عن مشاعرهم.

مواليد العقرب يريدون إنقاذ أنفسهم من أي نوع من الفوضى العاطفية، وبالتالي يأخذون وقتًا طويلًا للاقتراب من الطرف الآخر.

1. الجدي

يمتلك مواليد برج الجدي شخصيات انطوائية، بما يدفعهم ليكونوا صريحين بشأن مشاعرهم.

ورغم حالة الانتشار على المستوى الاجتماعي التي يحظى مواليد برج الجدي، إلا أنهم يستغرقون وقتًا طويلًا لاتخاذ بعض خياراتهم، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالعاطفة.

المصري لايت