غياب عروسين عن الزفاف لظروف غامضة يثير الجدل بين المعازيم





اثارت واقعة غريبة لعروسين يوم حفل زفافهما حيث غاب الزوجان عن حفل زفافهما بعد أن علقا في مصعد “أسانسير” فندق في نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الزوج باناف في تصريحاته “بعد إن صعدنا 5 أدوار توقف المصعد وكان الباب مواربًا قليلاً”.

كما أكد رجال الإطفاء بمدينة شارلوت مايكل كلايكومب الذين تم استدعاؤهم “على الرغم من إننا قمنا بمحاولة استكشاف الخطأ في المصعد وتصليحه لم ننجح، لذا تم إنقاذهم من خلال حبل بعد إن علق الزوجان والضيوف الآخرين لمدة ساعتين تقريبًا، وفق ما أورد موقع ” timesnownews”.

أوضح مايكل: “على الرغم من إنها تبدو عملية بسيطة بالنسبة لهم ولكنها معقدة بعض الشيء بالنسبة لنا”.

وفي النهاية قالت فيكتوريا: “على الرغم من عدم تمكنا استكمال حفل الزفاف قبل انتهاء الليل، إلا إنني لا أستطيع إن أتخيل ما حدث وأنا وحدي أو بمفردي ولكن على الأقل كنا معًا”.

صدى البلد