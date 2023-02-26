“فقدت 70 شخصا من أقاربها”.. سيدة تركية تروي مأساة بعد الزلزال وتكشف كيف نجت بفضل “البر بوالدتها”





روت السيدة التركية، طوغبة أكداغ، مأساة وفاة 70 شخصا من أقاربها في الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

وقالت: “تعرضت لزلزال في طفولتي، وانتقلنا بالفعل إلى ولاية أدي يامان بعد زلزال إسطنبول، لكنني لم أصادف مثل هذا الزلزال من قبل”.

وتابعت: “فقدت 70 شخصا من أقاربي بينهم حماتي، أنا حزينة للغاية، ولا أعرف كيف سنتجاوز هذا الوضع”.

كيف نجت؟

وتحدثت عن حظها الجيد في النجاة من الموت، قائلة إنها كانت ترافق والدتها للعلاج في مستشفى أدي يامان التعليمي والبحثي التابع لجامعة أدي يامان، وهذا الأمر ساعدها على النجاة.

وأضافت: أثناء حدوث الزلزال اضطرت لحمل والدتها على ظهرها ونقلتها إلى مكان آمن خلال حدوث الزلزال وهما في المستشفى.

وكشفت أن ابنها “أنيل” (8 سنوات) كان معها خلال مرافقتها والدتها في المستشفى وقد نجا بدوره أيضا.

إصابة زوجها

واختتمت أن زوجها كان في منزل والديه برفقة ابنهما عبدالله (11 عاما) خلال الزلزال، وأن زوجها أصيب بكسر في رقبته وكتفه، وابنها بكسر في ساقه.

صحيفة المرصد