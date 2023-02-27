مواطنون يستقبلون معلمهم السوداني برجال ألمع بعد غياب 25 عاماً .. والأخير يكشف سبب قرار عودته للمملكة





روى معلم سوداني قصة عودته إلى المملكة للقاء طلابه في رجال ألمع بعد غياب 25 عاماً.

وعاد معلم اللغة الإنجليزية عوض الكريم ليلتقي بطلابه في ثانوية الشافعي بمنقطة رجال ألمع جنوب غرب السعودية، حيث استقبلوه بالترحيب وبمشاعر الوفاء.

وقال المعلم أنه قضى أكثر من 20 سنة في التعليم متنقلاً بين مناطق السعودية، وآخر محطة كانت في ثانوية الشافعي برجال ألمع، وفقاً لـ”العربية”.

سبب عودته بعد 25 عاماً

وأوضح أنه قرر العودة لرجال ألمع بعد وفاة زوجته إثر وعكة صحية، حيث ترك رحيلها في نفسه أثراً .

وتابع “الكريم” : “وجدت استقبالاً حافلاً من طلابي، حيث أخجلوني بكرمهم ووفائهم، فكل يوم استقبال وكل يوم دعوة وحفاوة، مشاعري لا يمكن وصفها، وفرحتي بهذا الوفاء العظيم لي ولسنوات العمل”.

وأكد أنه شعر بالفخر لأن طلابه أصبحوا معلمين ومهندسين وأطباء وشخصيات بارزة في المجتمع، معتبراً أن هذا مدعاة فخر وسرور لكل معلم مشددا على أنه “يعشق بلده الثاني السعودية”، مضيفا “لقد عشت فيها أنا وأبنائي حتى غادرتها عام 1999 بسبب ظروف عائلية”.

صحيفة المرصد