مراهق يغمى عليه خجلاً من (500) فتاة





نقل المراهق الهندي مانيش شانكار براساد- (17) عاماً- من غرفة الامتحان المليئة بمئات الفتيات إلى المستشفى، بسبب خجله الشديد من الجنس الآخر، بعد أن وجد نفسه محاطاً بحوالي (500) فتاة في قاعة امتحان الرياضيات في إحدى مدارس بيهار شريف.

وذكر تقرير أن مانيش شانكار براساد ربما يعاني “رهاب النساء”، أو الخوف غير المنطقي منهن، أو ما إذا كان ببساطة خجولاً بشكل لا يصدق.

وقالت عمة براساد لوكالة أنباء (ANI) الهندية: “كان بمفرده مع 500 فتاة في قاعة الاختبارات، ما تسبب في إصابته بالإغماء والحمى قبل نقله إلى مستشفى محلي لإجراء تقييم طبي”.

وقال ساتشيدان والد مانيش، إن ابنه استعاد وعيه بعد ساعات من الإغماء، ولم يتمكن من الحديث عند سؤاله عن سبب إصابته بالإغماء.

ومن غير الواضح كيف انتهى الأمر بالطالب في غرفة مليئة بالفتيات من أجل امتحان الرياضيات، لكن السلطات تعتقد أنه لا بد أنه وضع جنسه بطريق الخطأ كأنثى في استمارة الطلب، ربما لم يكن الخطأ خطأه، لكن يبدو أنه كان لديه الوقت لتصحيحه بعد رؤية الجنس في بطاقة القبول الخاصة به.

صحيفة الصيحة