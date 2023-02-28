راصد جوي يتوقع هزة ارضية خفيفة ببورتسودان





توقّع الراصد الجويّ المنذر الحاج أنّ يشعر مواطني البحر الأحمر بهزات خفيفة حال حدوث زلزال في مصر، جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية، أمس وقال المنذر إنّ يوم السابع والعشرين من فبراير، يعد أحد الأيام التي حذّر منها علماء الجيولوجيا، مشيرًا إلى أنّ السودان بعيدًا جدًا عن توقّعات الزلازل والبراكين والتسوماني.

وأكمل” يعتقد علماء الجولوجيا بأنّه في الفترة من 20 وحتى 28 فبراير سوف يدخل القمر بين الأرض والشمس ويقترب المريخ من الأرض وبالتالي سيكون هناك جهدًا زائدًا على قشرة الأرض نتيجة الجاذبية المضاعفة وسيؤدي ذلك إلى احتمالات انزلاقات كبيرة على الكوكب”.

صحيفة الجريدة