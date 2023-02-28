بالفيديو.. فنانة تبكي وتصرخ وسط شارع عام بعدما طرحها سائق تاكسي على الأرض





وثق مقطع فيديو، سائق تاكسي يدفع ملكة التنانين وسط شارع عام في سيدني، وجاء ذلك بعدما رفض أن تستقل معه المركبة.

وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الفنانة الأسترالية المعروفة بملكة السحب تصرخ وتبكي على أحد الأرصفة بعد دفعها من قبل سائق تاكسي.

ورصد الفيديو، الفنانة تحمل عدة حقائب في يدها إذ كانت متجهة إلى منزلها، كما ظهر عدد من الأشخاص يساعدون الفنانة الأسترالية لتستعيد توازنها.

وأوضح الفيديو، سيارة أجرة مسرعة قبل أن تصرخ الفنانة وتردد “لقد أخبرتكم للتو إلى أين كنا ذاهبون يا خادع” ، ثم ألقت حقيبة كريستيان ديور على السيارة.

صحيفة المرصد