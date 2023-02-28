“غمزة” مبابي تفجر الجدل حول انتقاله لريال مدريد





أثار الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الجدل حول ارتباطه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.

ويرتبط مبابي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024، مع إمكانية التمديد حتى 2025 بشرط موافقة الطرفين.

ونشر برنامج “الشيرنجيتو”، مقطع فيديو لمبابي من حفل الأفضل، أمس الإثنين، حيث سأله أحد الصحفيين “هل سنسمع هذا الموسم عن tic tac لك مع ريال مدريد؟”.

وتعد tic tac إشارة مميزة في برنامج الشيرنجيتو، بشأن اقتراب الإعلان عن إبرام صفقة ما.

واكتفى المهاجم الفرنسي بالرد عبر إيماءة “غمزة”.

يذكر أن العديد من التقارير، زعمت بأن كيليان مبابي لا يزال على تواصل مع مسئولي ريال مدريد، ويحلم مستقبلا بالانتقال إلى قلعة سانتياجو برنابيو.

موقع كووورة