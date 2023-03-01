بالفيديو.. هنديات يضربن الرجال بالعصا على رؤوسهم في أحد المهرجانات لسبب غريب!





أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، نساء هنديات ينهلن بضرب الرجال بالعصا الخشبية في مهرجان ” لا ثمار هولي “.

فيما يقوم الرجال باستخدام دروعاً خشبية وحديدية ووضعها فوق رؤوسهم لحمايتهم من ضربات النساء المتتالية فوقهم.

وأوضح الفيديو أن المهرجان تتخلله الموسيقي وقرع الطبول، وسط حشود غفيرة يجمعها الرقص بين النساء والرجال.

يذكر أن “لا ثمار هولي ” يعد من أكثر المهرجانات شهرة في الهند للاحتفال بقدوم فصل الربيع ومواسم الحصاد وخصوبة الأرض.

صحيفة المرصد