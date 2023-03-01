الإرصاد: توقعات بإنخفاض تدريجي في درجات الحرارة بالبلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى إنخفاضاً تدريجياً في معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت أن تنشط الرياح المثيرة للغبار في أجزاء من شرق، أواسط وغرب البلاد وأجزاء من ولاية البحر الأحمر.وأعلى درجة حرارة متوقعة 42.0 في مدينة أبونعامة وأدنى درجة متوقعة صباح الغد12.0 في مدينة الفاشر.

أعلى درجة حرارة سجلت بالأمس كانت42.7 في مدينة أبو نعامة وأدناها 13.5صباح اليوم في مدينة دنقلا .

ومن أهم معالم الطقس لهذا اليوم، مرتفع جوي يتمركز في شمال شرق أفريقيا ويمتد ليشمل أقصى شمال وغرب البلاد، وكذلك منخفض السودان الحراري والذي يغطي معظم أنحاء البلاد.

سونا