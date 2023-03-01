يهدد صحتك.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك عند تناول الشاي على معدة فارغة





الشاي من المشروبات الساخنة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص في الصباح، ولكن تناوله في أول شيء في الصباح يتسبب في أمراض الجهاز الهضمي، وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة التي تجعلك تتجنب تناوله على معدة فارغة، وفق ما أورد موقع “تايمز أوف إنديا”.

هل تناول الشاي في الصباح جيد أم سيء ؟

الشاي يرفع الحالة المزاجية على الفور ويمنح جسمك الطاقة التي يحتاجها بشدة لبدء اليوم، ولكن هل تعلم إن تناوله على الصباح يدمر بصمت صحة الجهاز الهضمي مثل القرحة والانتفاخ وعدم الراحة.

الأضرار:

يؤثر على التمثيل الغذائي:

على الرغم من إنه يساعد في التخلص من البكتيريا، لكن تناول كميات كبيرة من الكافيين والحليب في الصباح يؤثر على طرد البكتيريا من الفم إلى الأمعاء، وبالتالي على الهضم والتمثيل الغذائي وضعف صحة الأمعاء.

يثير الحموضة المعوية:

تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين على معدة فارغة يؤدي إلى حرقة المعدة والانتفاخ والألم وزيادة ألم القرحة، وذلك لإن الحمض الموجود في المشروبات التي تحتوي على الشاي أو الكافيين يتداخل مع الأحماض الهضمية في المعدة ويؤدي إلى الانتفاخ والارتجاع الحمضي.

الجفاف:

يؤدي تناول الشاي على معدة فارغة إلى إصابتك بالجفاف، وذلك لإنه مدر للبول، وبالتالي كثرة التبول وإذا لم يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف الشديد.

يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية:

يؤثر تناوله على معدة فارغة على نمو الجسم، وذلك لإن وجود التانين فيه يتداخل مع امتصاص الحديد والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى من الطعام.

إليك كيفية شرب الشاي بدون آثار جانبية

يمكنك تناول شاي الأعشاب الذي لا يحتوي على كافيين أو لاكتوز والذي غالبًا ما يؤثر على الهضم.

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