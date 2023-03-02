29 مليون دولار تعويضًا لأرملة لاعب كرة السلة الأميركية الشهير “كوبي براينت” بسبب صورة حادث مقتله





وافقت مقاطعة لوس أنجليس على دفع قرابة 29 مليون دولار لأرملة أسطورة كرة السلة الأميركية، كوبي براينت، تعويضا عن الصور التي التقطها ونشرها ضباط شرطة ورجال إطفاء في موقع حادثة تحطم المروحية، التي أودت بحياة زوجها الراحل، بحسب ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”.

السلوك الشنيع

وكان نجم لوس أنجليس ليكرز (41 عاما)، وابنته المراهقة جانا (13 عاما)، من بين تسعة أشخاص لقوا حتفهم عندما اصطدمت مروحيتهم بتلة بالقرب من لوس أنجليس في يناير 2020.

واعتبر لويس لي، محامي براينت، في بيان: “أن التسوية التي تمت اليوم بمثابة تتويج ناجح لمعركة أرملة لاعب كرة السلة الراحل لمحاسبة أولئك الذين تورطوا في هذا السلوك الشنيع”، آملا في أن يضع هذا الحكم، حذا لهذه الممارسة واختراق الخصوصية.

اضطرابات عاطفية

وقالت أرملته فانيسا براينت في أغسطس الماضي إنها عانت من اضطرابات عاطفية لأن أفرادا من شرطة لوس أنجليس ورجال الإطفاء التقطوا صورًا لموقع التحطّم، شاركوها لاحقًا مع الأصدقاء، مشيرة إلى أن صور البقايا البشرية آذتها نفسيا، مُعربة عن مخاوفها من أن تنتشر يوما على الإنترنت.

الدعاوى القضائية

ووافقت مقاطعة لوس أنجليس، الثلاثاء، على دفع 28.85 مليون دولار لتسوية جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالحادثة.

ووصفت ميرا هاشمول، محامية مقاطعة لوس أنجليس، التسوية بأنها “عادلة ومعقولة”.

التسوية والتعويضات

وتشمل التسوية التعويضات البالغة 15 مليون دولار، التي منحتها هيئة محلفين في لوس أنجليس لبراينت في أغسطس 2022.

استمعت المحاكمة إلى أن بعض المستجيبين الأوائل عرضوا الصور علنًا، بما في ذلك أمام نادل، بينما أرسلها نائب عمدة رسالة عبر رسالة نصية إلى صديق.

كرة السلة

وذكرت وسائل إعلام أن كريس تشيستر، الذي توفيت زوجته وابنته أيضًا في الحادثة، سيحصل على تعويض يقدر بـ20 مليون دولار.

ويُعرف براينت على نطاق واسع بأنه أحد أعظم لاعبي كرة السلة على الإطلاق، وهو شخصية أصبحت رمزا لرياضته خلال عقدين من الزمن مع فريق لوس أنجليس ليكرز.

صحيفة المرصد