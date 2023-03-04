بالفيديو.. نعش متوفي يرفض الخروج من المسجد ويرجع بحامليه للخلف





وثق مقطع فيديو، جنازة غريبة ل “متوفي” زعم المشيعون أن جثمانه رفض الخروج من المسجد في محافظة بنى سويف بمصر.

وأظهر الفيديو مشيعو الجنازة وهم يحملون النعش بعد أداء صلاة الجنازة وأثناء توجههم إلى خارج المسجد، رفض النعش الخروج من باب المسجد ورجع بحامليه للخلف. حسب “صدى البلد”.

وتعالت صيحات مشيعو الجنازة قائلين:” الله أكبر.. الله أكبر النعش مش عايز يخرج من المسجد”.

فيما قال موثق المقطع، النعش مش عاوز يخرج، هيبنوا له مقام في المسجد .

الاكثر تداولا لجنازة رفضت الخروج من المسجد فديو غريب .! pic.twitter.com/HhEtYhVitO — محمد الفيصل (@Mooh32a) March 3, 2023

صحيفة المرصد