العالم الهولندي الشهير يثير القلق بتحذير جديد.. “تأهبوا”





أحدث العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، حالة من القلق، بشأن ما قاله في تغريدته الأخيرة، اليوم السبت، والتي نبه فيها الجميع بضرورة التأهب من كوارث طبيعية قد تحدث قريبا.

وقال العالم الهولندي في تغريدته: “كونوا في حالة تأهب.. فقط تأهبوا”.

وأوضح أن الساعات الـ 24 الماضية، كانت هناك تقلبات متعددة في الغلاف الجوي.

وجاء في نص التغريدة، “خلال الـ 24 ساعة الماضية، كانت هناك تقلبات متعددة في الغلاف الجوي، مما يجعل من الصعب إجراء تقديرات معقولة للمناطق المحتملة، كن في حالة تأهب إضافية في الأيام المقبلة، فقط في حالة تأهب”.

ويأتي هذا التنويه الذي نشره العالم الهولندي، ضمن سلسلة توقعاته التي لم يتوقف عن الإدلاء بها منذ أكثر من شهر، والتي تطابقت مع الواقع.

صحيفة المرصد