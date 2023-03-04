فريق أرجنتيني في الخرطوم !!





• الفريق الأرجنتيني يتكون من 36 شخصاً ..هذا الفريق لن يلعب كرة القدم ولاسيقدم مباراة استعراضية في ملاعبنا المتهالكة ..

• هذا الفريق سيلعب علي جثث الموتي المكدسة في مشارح السودان منذ العام 2019 في أبشع انتهاك وإهانة لحرمة الموتي تشهدها بلادنا في تاريخها القريب ..

• يا لخيبتنا في عهد خراب الثورة المصنوعة ..

• مجموعة معزولة من تجار الأزمات استغلت وتستغل عاطفة من يساندون ثورتهم المسروقة بألا يتم دفن أي جثة مجهولة الهوية منذ ذلك التاريخ حتي تكدست الجثث وأزكمت رائحة الموت الأنوف لتحدث عن فظائع لم تشهدها مشارح السودان ولن تشهدها في قادم السنوات ..

• قال خبراء التشريح والطب العدلي في السودان كلمتهم لله ثم للتاريخ ..

• قدموا خلاصة تجربتهم التي يشهد بها كل العالم وأوصوا بدفن جثث الموتي بعد اتباع كافة الإجراءات الفنية التي تحددها البروتوكولات الدولية لمثل هذه الحالات ..

• أصدر مجلس السيادة قراراً بتشكيل لجنة متخصصة للإشراف علي دفن الجثث ..تم تجهيز مكان الدفن ..فجأة وبلا مقدمات تم تجميد قرار الدفن ..وعاد تكدس الجثث ..ثم أخيراً تم اغلاق كل المشارح التي تستقبل جثث الموتي في الخرطوم ..وعلي طريقة البصيرة أم حمد في عدم الصبر علي حل المشاكل بطريقة جذرية قامت سلطات ولاية الخرطوم بتجهيز مشرحة جديدة بأم درمان لاستقبال جثث الموتي وستتكدس الجثث في هذه المشرحة أيضاً وستلحق ببقية المشارح المغلقة ولن يمضي كثير وقت حتي يعلن السودان أنه لامكان لتشريح الجثث والسبب فرمان من بعض الحريصين علي ثورة ديسمبر!!

• قبل أن نعرف ما الذي سيفعله هذا الفريق الأرجنتيني الذي يضم 36 خبيراً في مجال تشريح الجثث وفقاً للتصريح الذي أدلي به مستشار قانوني لصحيفة الإنتباهة الصادرة اليوم ..قبل أن نعرف هذا نسأل : كيف تم استقدام هذا الفريق الأرجنتيني ؟

• هل تتواطأ وزارة الخارجية السودانية مع جهات مشبوهة وتمنح الإذن لدخول هذا الفريق دون التنسيق مع الأجهزة المختصة بالطب العدلي في السودان؟!

• ماهي الجهة التي ستدفع تكاليف ترحيل واستضافة وأتعاب هذا الفريق الأرجنتيني ؟!

• ماهي مصلحة هذه المنظمات الأجنبية في تمويل هذه المهمة المشبوهة للفريق الأرجنتيني ؟!

• ماهي الخبرات والمؤهلات التي يتمتع بها هذا الفريق الأرجنتيني حتي يتم استقدامه لشريح جثث تكدست منذ أربع سنوات ورفضت جهات محددة داخل حكومة مايسمي بالثورة كل التقارير الفنية التي أوصت بدفن الجثث؟!

• ربما لايعلم من يقفون وراء هذه الدعوة المشبوهة للفريق الأرجنتيني أن دولة الأرجنتين كانت من الدول التي شاركت في التدابير الفنية لدفن جثث إبادة مذبحة سربينتسا التي وقعت في عام1995 في البوسنة والهرسك وراح ضحيتها أكثر من 9ألف خلال عشرة أيام ومعظم ضحايا هذه المجزرة كانوا من المسلمين البوشناق ..

• الفريق الأرجنتيني القادم إلي بلادنا سيقوم بتشريح أكثر من 3ألف جثة في مشارح العاصمة الخرطوم وذلك علي مرحلتين الأولي تتعلق بوضع المشارح والاحتياجات المطلوبة والمرحلة الثانية سيتم فيها فرز الجثث ووضعها في أكياس حافظة ..هذا ملخص حديث رجل يُدعي عثمان البصري يقول إنه المستشار القانوني لأسر المفقودين..

• ومايعلمه هذا المستشار أن كل هذه الإجراءات الفنية قام بها خبراء سودانيون تشهد لهم المحافل الدولية بالكفاءة وحسن السيرة والأمانة المهنية والفنية في مجالهم ..هذا فضلاً عن وطنيتهم وحرصهم علي حرمة أبناء بلادهم الأحياء منهم والأموات ..

• دخول الفريق الأرجنتيني لتشريح جثث الموتي السودانيين سابقة خطيرة تقدح في نزاهة الطب العدلي بالسودان وتكشف في ذات الوقت عن اتساع رتق التدخل الأجنبي في كل مفاصل حياة السودانيين ..ويكفي فقط أننا نشهد فترة استدعاء فريق أرجنتيني لتشريح جثث أكثر من 3 ألف سوداني ظلوا مكدسين في المشارح حتي تم اغلاقها !!

• بالمناسبة..كيف هرب مسؤول ملف الطب العدلي إبان حقبة حمدوك من السودان ولماذا رفضت دولة كينيا توظيفه هناك وماذا يفعل في دولة مصر حالياً ؟!

• يا لخيبتنا !!

عبد الماجد عبد الحميد

