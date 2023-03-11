الأهلي يسقط بخماسية جديدة أمام صن داونز ويعقد آماله الأفريقية





تلقى الأهلي المصري هزيمة مريرة على يد مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة (2-5) ، اليوم السبت ، على ملعب (لوفتوس فيرسفيلد) في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم صن داونز في الدقيقة 4 عن طريق مارسيلو آليندي وتعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة 13 وعاد صن داونز للتقدم مجدداً في الدقيقة 24 عن طريق تيمبا زواني ثم سجل تيبوهو موكوينا الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وأحرز بيرسي تاو للأهلي في الدقيقة 61 ولكن صن داونز سجل هدفين عن طريق بيتر شالوليلي في الدقيقتين 72 و86.

ورفع صن داونز رصيده بقيادة مدربه رولاني موكوينا إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بينما تجمد رصيد الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر عند 4 نقاط في المركز الثالث بينما تراجع الهلال السوداني للمركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وتلقى الأهلي هزيمته الثانية بخمسة أهداف أمام صن داونز بعد الخسارة الأولى الشهيرة بنتيجة 0-5 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2019.

بدأ صن داونز المباراة بضغط هجومي من أجل إحراز هدف مبكر ، ونجح بالفعل اللاعب مارسيلو آليندي في تسجيل هدف التقدم بعد مرور 4 دقائق فقط من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

طالب محمد شريف بضربة جزاء بعد سقوطه عقب إلتحام مع مفالا ، وأبعد الشناوي كرة عرضية خطيرة لأصحاب الأرض.. ونجح محمد شريف في تسجيل هدف التعادل للأهلي بعد مرور 13 دقيقة من تسديدة قوية من خطأ دفاعي فادح لأصحاب الأرض في التمرير.

حاول الأهلي غلق المساحات أمام لاعبي صن داونز ، وأرسل بيرسي تاو كرة عرضية سريعة للفريق الأحمر ولكن صن داونز نجح في اقتناص الهدف الثاني عن طريق تيمبا زواني من كرة عرضية تحولت بضربة رأس إلى زواني الذي استغل هفوة دفاعية وأسكن الكرة في شباك الشناوي في الدقيقة 24.

أرسل صن داونز كرة عرضية حولها ياسر إبراهيم بعيداً عن المرمى ، وحاول الأهلي اللجوء للدفاع الضاغط في وسط الملعب للحد من خطورة صن داونز ووجه حمدي فتحي تسديدة أمسكها الحارس ويليامز.

نجح صن داونز في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 40 عن طريق تصويبة قوية بعيدة المدى من اللاعب تيبوهو موكوينا سكنت شباك الحارس محمد الشناوي الذي اكتفى بالمشاهدة.

أرسل بيرسي تاو كرة عرضية بلا خطورة ، وصنع شريف محاولة سريعة للمنطلق تاو الذي سدد في يد الحارس ويليامز مع نهاية الشوط الأول بتقدم صن داونز.. وأشرك الأهلي مع بداية الشوط الثاني أفشة وأحمد عبد القادر على حساب طاهر وقندوسي.

أبعد دفاع الأهلي كرة سريعة من صن داونز ، ومرر معلول كرة عرضية بدون خطورة ثم كرة سريعة من جانب صن داونز عن طريق شالوليلي الذي سدد بعيداً عن المرمى.

استغل بيرسي تاو في الدقيقة 61 مهاراته الفردية بانطلاقة سريعة ومراوغة مميزة انتهت بتسديدة سكنت شباك صن داونز بهدف ثانٍ للأهلي ، وأشرك الفريق الأحمر رامي ربيعة بدلاً من ياسر إبراهيم.

تحسن أداء الأهلي بعد هدف تاو ، وأبعد حارس صن داونز كرة عرضية من جانب معلول بينما دفع أصحاب الأرض باللاعب مورينا بدلاً من موديبا في الجبهة اليسرى.. ونجح صن داونز في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 72 عن طريق بيتر شالوليلي من كرة سريعة في عمق دفاع الأهلي سددها في مرمى الشناوي ببراعة.

أبعد دفاع صن داونز محاولات بكرات عرضية للأهلي.. ودفع الفريق الأحمر بالثنائي عمرو السولية ومحمود كهربا على حساب حمدي فتحي ومحمد شريف ، وأنقذ شالوليلي محاولة أخرى للفريق الأحمر من كرة عرضية.

سجل صن داونز الهدف الخامس في الدقيقة 87 عن طريق بيتر شالوليلي من كرة بينية انتهت بهدف محقق ، ورد القائم فرصة محققة من بيرسي تاو ثم كرة عرضية من كهربا.

اكتفى لاعبو صن داونز بتمرير الكرات مع سيطرة تامة على كافة المجريات وخرج اللقاء بفوز عريض للفريق الجنوب أفريقي.

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