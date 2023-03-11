مجلس السيادة في السودان يكشف عن تفاصيل لقاء جمع البرهان وحميدتي في بيت الضيافة





إلتقى مساء يوم السبت الموافق 11 مارس 2023م ببيت الضيافة بالخرطوم السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بنائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو .

وإستعرض اللقاء الأوضاع السياسية والامنية في البلاد وقررا تكوين لجنة أمنية مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة وحركات الكفاح المسلح لمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد كما تناول الاجتماع سير العملية السياسية وضرورة المضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها .