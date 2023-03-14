تصريحات جديدة لـ”هشام السوباط”





يؤكّد السوباط على حرص إدارته على أنّ يكون الفريق في أفضل حالاته.

قال رئيس نادي الهلال السوداني، هشام السوباط، إنّ ما وصل إليه فريق الكرة في الوقت الراهن، لم يأتٍّ مصادفةً، إنّما نتاج تخطيط سليمٍ وتنفيذ متقنٍ.

وأوضح السوباط في تصريحاتٍ للمكتب الإعلامي للنادي، الثلاثاء، أنّ المنظومة الفنية للنادي تبذل مجهودات جبارة، في سبيل ظهورٍ مشرّفٍ لفريق الكرة.

وشدّد هشام السوباط على ضرورة المضي قدمًا بذات العزيمة والحماس والسعي الدائم للتجويد.

والأثنين، فاز الهلال السوداني على نظيره المنامة البحريني،بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن ذهاب الدور الأوّل لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

باج نيوز