وزارة الدفاع تحتفل باجتياز التدقيق العالمي لامن الطيران





أكد وزير الدفاع الفريق الركن ياسين ابراهيم ياسين أهمية التركيز على النزاهة والمهنية للوصول إلى الريادة وتحقيق الأهداف في سلامة وأمن خدمة الطيران المدني بالبلاد وفقاً للمعايير الدولية لمنظمة (الايكاو) .

وقال ياسين لدى مخاطبتة إحتفال سلطة الطيران المدني بنيلها شهادة التدقيق العالمي لأمن الطيران من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني أن مؤسسة الطيران المدني لها تاريخ عريق وريادة في مجال الطيران وإن اجتيازها المعايير الدولية يعبر عن تفاني وإنجاز العاملين في مجال الطيران بالسودان، ودعا إلى ضرورة التدريب والتأهيل والمواكبة للعاملين في مجال الطيران .

من جانبة أكد المدير العام للطيران المدني فخر الدين عثمان ، حرص سلطة الطيران المدني على المضي قدما في التأهيل والتطوير في قطاع الطيران بالبلاد مؤكدا إهتمام الدولة بقطاع الطيران المدني وتطويرة مما شجع سلطة الطيران على تقديم خدمة مميزة نالت الرضا العالمي ومكنتها من إجتياز المعايير الدولية للسلامة والأمن ،مشيدا بالشركات العاملة في مجال الطيران بالبلاد والأكاديميات المتخصصة في مجال الطيران وكل المؤسسات ذات الصلة.

وقال فخر الدين أن العمل بجد وتميز يحقق السمعة الطيبة ، وعبر عن شكرة لوزارة الدفاع لإهتمامها بسلطة الطيران المدني ومنحها الإستقلالية وحرية إتخاذ القرار .

الجدير زكرة أن وزارة الدفاع أحتفلت بإجتياز سلطة الطيران المدني للتدقيق العالمي لأمن الطيران والتسهيلات من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) وكرمت عدد سلطة الطيران المدني والشركات والمؤسسات العاملة في المجال .

وكالة سونا