بالصورة.. «أنجبت منها طفلين».. شاب يثير الجدل بزواجه من دمية





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لشاب كولومبي، يزعم تزوجه من دمية وإنجابه منها.

ويحرص الشاب الكولومبي، الذي يُدعى كريستيان مونتينيجرو، على نشر صور تجمعه بدميته التي أطلق عليها اسم «ناتاليا أورتز»، عبر حسابه الشخصي بـ«فيسبوك».

ظهر الشاب الكولومبي في الصور وهو يتنزه رفقة «نالتاليا»، وتناول معها الغداء في أحد المطاعم، كما تبادل معها القبلات في عدد من الصور الأخرى.

كما زعم «مونتينيجرو» أنه أنجب من «ناتاليا»، ناشرًا صور يظهر فيها معها رفقة دميتين آخرتين تجسدان طفل وطفلة.

أثارت هذه الصور جدلًا واسعًا عبر موقع «فيسبوك»، فيما لم تخرج التعليقات عن إطار السخرية.

ومن بين تعليقات المستخدمين ما يلي: «هي وصلت للتماثيل»، و«استغفر الله العظيم على المنظر»، و«إيه ده في إيه»، وغيرها الكثير.

يذكر أن في واقعة سابقة مازحت سيدة برازيلية متابعيها، حيث نشرت صورًا لها مع دمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، معلنة وقوعها في حب دميتها، قائلةً: «شعرت برومانسية جذابة»، وتزوجت الفتاة، وأنجبا طفلًا «دمية صغيرة»، فيما تلقت نقدًا لاذعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن تفاصيل القصة، كانت ميريفون مورايس، منذ صغرها تشكو لوالدتها من الوحدة التي عانت منها دائمًا، وعندما كبرت قليلًا، اشتكت لأمها أنها لازالت عزباء، ولا تجد شابًا ترقص معه في الحفلات والسهرات التي تحضرها.

قامت الأم بصنع دمية على شكل رجل وأسمته «مارسيلو»، وقالت الابنة وفقًا لما صرحت به لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنها وقعت في حب الدمية، ووصفت العلاقة الغرامية التي جمعتها بـ «مارسيلو» أنها علقة جذابة جدًا، وأنه مميز ولا يوجد به أي عيوب.

وزعمت الفتاة أنها حامل بعد أشهر بسيطة من وقوعها في حب «الدمية»، وأقامت حفلاً لإعلان الزواج، دعت فيه 250 شخصًا، وعلى الرغم من أنها تفاصيل طريفة إلا أن الفتاة البرازيلية أصرت عليها.

المصري لايت