رونالدو يرد على كلمات بدر المطوع





رد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي، على كلمات أسطورة كرة القدم الكويتية بدر المطوع لاعب القادسية.

وزين رونالدو تشكيلة البرتغال في مواجهة ليشتنشتاين (4-0)، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة على مستوى المنتخبات برصيد 197 مباراة دولية، متجاوزا المطوع الذي يمتلك 196 مواجهة.

وكتب المطوع، عبر حسابه على “تويتر”: “فخور جدا لتمثيل منتخب بلدي في 196 مباراة، وسعيد بأن الرقم العالمي أصبح للأسطورة كريستيانو رونالدو المحبوب لدى جميع لاعبي العالم.. أتمنى لك الأفضل”.

ورد “الدون” على كلمات المطوع، قائلا: “شكرا على كلماتك.. إنه من الشرف أن أكون أكثر اللاعبين مشاركة على مستوى المنتخبات.. أتمنى لك الأفضل أيضا”.

واستهل منتخب البرتغال، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بالفوز على ضيفه ليشتنشتاين.

واعتلت برازيل أوروبا قمة المجموعة بعد أول جولة متفوقا بفارق الأهداف عن البوسنة التي هزمت أيسلندا (3-0)، وتعادل سلوفاكيا ولوكسمبورج (0-0)

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